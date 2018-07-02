Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Испытания "Кинжала" на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 нужны, чтобы проверить способность этого самолета разгонять гиперзвуковые ракеты комплекса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Михаил Опарин.

По его словам, Ту-22М3 "отлично подходит" для испытания ракет "Кинжала" по своим массогабаритным характеристикам. "Сможет ли он ее [ракету] разогнать - вот это и надо испытать, получить результаты. Для "дальников" ракета, скорее, оперативного плана, в то же время она явно выигрывает по своим возможностям преодоления ПВО противника", - отметил Опарин.

Генерал отметил, что "Кинжал" - тяжелая ракета, предназначенная именно для дальних бомбардировщиков. "Думаю, все дело в скорости. У МиГ-31 сверхзвуковая скорость выше, чем у Ту-22М3, но если теперь появилась возможность испытать ракеты на самолете Дальней авиации, то это необходимо сделать. Это повысит боевые возможности Воздушно-космических сил и добавит им мощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте этого года. Ракета комплекса летит в 10 раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. На сегодняшний день в состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну гиперзвуковую ракету.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. Ведутся работы над новой версией самолета - Ту-22М3М (в августе совершит первый полет).