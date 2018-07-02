Авиаполк под Курском принял первую партию Су-30СМ для второй эскадрильи этих истребителей

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Первая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ, предназначенная для формирования второй эскадрильи таких самолетов в составе авиаполка в Курской области, прибыла на аэродром постоянного базирования. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, завершили перелет первой партии многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ на аэродром постоянного базирования. Более 5 тыс. километров преодолели экипажи истребителей при перебазировании с Иркутского авиазавода", - сказали в пресс-службе.

В общей сложности перелет многоцелевых истребителей занял более пяти часов, включая вынужденную посадку на авиабазе Сокол в Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий.

Прибывшие в Курскую область самолеты заменят истребители МиГ-29СМТ, которые до этого момента стояли на вооружении второй авиаэскадарильи. Авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года, в состав полка войдет еще пять партий истребителей Су-30СМ.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30.

Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российской армии были заключены в 2012 году. Данный истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на значительном удалении, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.