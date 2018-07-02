Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиаполк под Курском принял первую партию Су-30СМ для второй эскадрильи этих истребителей

Армия и ОПК
2 июля, 15:19 UTC+3 КУРСК КУРСК 2, июля. /ТАСС

Самолеты заменят истребители МиГ-29СМТ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Первая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ, предназначенная для формирования второй эскадрильи таких самолетов в составе авиаполка в Курской области, прибыла на аэродром постоянного базирования. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, завершили перелет первой партии многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ на аэродром постоянного базирования. Более 5 тыс. километров преодолели экипажи истребителей при перебазировании с Иркутского авиазавода", - сказали в пресс-службе.

В общей сложности перелет многоцелевых истребителей занял более пяти часов, включая вынужденную посадку на авиабазе Сокол в Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий.

Прибывшие в Курскую область самолеты заменят истребители МиГ-29СМТ, которые до этого момента стояли на вооружении второй авиаэскадарильи. Авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года, в состав полка войдет еще пять партий истребителей Су-30СМ.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30.

Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российской армии были заключены в 2012 году. Данный истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на значительном удалении, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
3
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
4
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
5
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости