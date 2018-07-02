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Испытательный центр "Ильюшина" получил имя летчика Владимира Коккинаки

Армия и ОПК
2 июля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Коккинаки был дважды удостоен звания Героя Советского Союза за летно-испытательную работу

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Летно-испытательный центр (ЛИЦ) Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина в Жуковском получил имя дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Владимира Коккинаки. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

"Соответствующий приказ был подписан генеральным директором ПАО "Ил" Алексеем Рогозиным в рамках рабочей встречи с летным составом ЛИЦ. Рогозин заслушал проблемные вопросы, возникшие у летного состава, обсудил со специалистами инициативы по дальнейшему совершенствованию работы летно-испытательного центра в Жуковском", - рассказали в пресс-службе.

Также Рогозин лично поздравил заслуженного летчика- испытателя Дмитрия Комарова с получением ордена Мужества.

Коккинаки был единственным летчиком-испытателем, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза за летно-испытательную работу.

В 1925 году он был призван в Красную армию, в 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1930 году - Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Провел государственные испытания истребителей И-16, ДИ-4, участвовал в государственных испытаниях истребителя И-15.

В 1935-1964 годы - старший летчик-испытатель ОКБ имени С. В. Ильюшина. Провел испытания штурмовиков Ил-2, Ил-10, бомбардировщиков ДБ-3, Ил-4, Ил-22, Ил-28, Ил-30, Ил-46, Ил-54, пассажирских самолетов Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62 и их модификаций. Коккинаки впервые в стране выполнил петлю Нестерова на двухмоторном самолете ЦКБ-26. В 1938 году на самолете ЦКБ-30 совершил беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток протяженностью 7 тыс. 580 км.

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