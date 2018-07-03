Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400

Армия и ОПК
3 июля, 3:05 дата обновления: 3 июля, 3:08 UTC+3

Ракету могут принять на вооружение до конца лета, сообщил источник ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "ракета может быть принята на вооружение до конца лета".

В Концерне ВКО "Алмаз-Антей" не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

По данным Минобороны, 40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. По неподтвержденным данным, наибольшая высота стрельбы ракетой достигает 185 км. Установочная партия 40Н6Е, как сообщалось в открытых источниках, была выпущена в конце 2013 года. В 2015 году Минобороны впервые заявило об успешной стрельбе этой ракетой по воздушной мишени.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей. На сегодняшний день система может вести стрельбу на дальность до 250 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости