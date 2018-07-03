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Делегация южнокорейской армии проведет встречу с командованием Тихоокеанского флота

Армия и ОПК
3 июля, 8:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также военнослужащие Республики Корея познакомятся с достопримечательностями Владивостока

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Делегация Первой армии Республики Корея прибыла в Приморье в соответствие с планом международной деятельности министерства обороны РФ. Возглавляет делегацию командующий этим объединением генерал армии Пак Чон Чжин, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

"В рамках визита в Восточный военный округ (ВВО) южнокорейские военнослужащие посетят одно из общевойсковых соединений ВВО в Уссурийске, проведут встречу с представителями командования Тихоокеанского флота, познакомятся с достопримечательностями Владивостока", - сказал офицер.

Планируется, что визит южнокорейской делегации завершится 6 июля.

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