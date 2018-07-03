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Замминистра обороны РФ Криворучко вышел из совета директоров концерна "Калашников"

Армия и ОПК
3 июля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также совет директоров покинули совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев и гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко, назначенный заместителем министра обороны РФ, а также бывший совладелец концерна - президент и совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев вышли из совета директоров концерна "Калашников", следует из списка аффилированных лиц предприятия.

В совет директоров концерна входят 9 человек. В документе сообщается, что Криворучко и Бокарев исключены из совета директоров 30 июня. Также состав совета покинул Кирилл Федоров - гендиректор "РТ-Капитал". Их места заняли глава концерна Владимир Дмитриев, Александр Куликов и Валерий Володин, их должности не уточняются.

Владимир Дмитриев, занимавший должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам концерна "Калашников", с 13 июня назначен исполняющим обязанности генерального директора компании. Дмитриев сменил на посту главы компании Алексея Криворучко, которого президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны РФ.

До назначения Криворучко покинул руководящие посты в концерне "Калашников" и контролирующих его структурах. 5 июня Криворучко передал долю в размере 50% в контролирующей концерн компании "ТКХ-Инвест" в доверительное управление. Доверительным управляющим стал Аркадий Привалов, также возглавляющий ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи".

"ТКХ-Инвест" принадлежит 100% "Транскомплектхолдинга", основного акционера концерна "Калашников" (владеет 75% концерна).

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Криворучко, Алексей Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
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