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Минобороны: 27 населенных пунктов встали на сторону властей Сирии в южной зоне деэскалации

Армия и ОПК
3 июля, 13:27 дата обновления: 3 июля, 13:35 UTC+3

Это произошло благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Почти 30 населенных пунктов перешли на сторону правительства Сирии в южной зоне деэскалации за прошедшую неделю.

Об этом сообщили во вторник журналистам в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны).

"За прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирийской Арабской Республики", - сказали в центре.

Также отмечается, что жители населенных пунктов "тепло встречают офицеров ЦПВС и российской военной полиции, следующих для встречи и проведения переговоров о замирении с лидерами местных вооруженных формирований".

В перешедших на сторону правительства населенных пунктах возобновляется работа органов власти, ведется подготовка к восстановлению инфраструктуры и доставке гуманитарной помощи. "Особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, возвращающихся с подконтрольных террористическим группировкам районов южной зоны деэскалации, а также из других регионов Сирии и соседних стран", - добавили в центре.

18 июня сирийские войска начали операцию против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне непримиримых формирований оппозиции для восстановления контроля над провинцией Дераа. К концу июня армия освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции и приближается сейчас к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе. 

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