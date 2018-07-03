Строительство эсминца "Лидер" и авианосца могут отложить до 2035 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Строительство перспективных надводных кораблей дальней морской зоны при недостатке финансирования могут отложить до 2035 года. Об этом говорится в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года Минпромторга РФ.

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"В части военного кораблестроения ожидается перенос сроков начала НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] и серийных закупок по ряду перспективных кораблей и судов на период после 2025 года по причине существенного секвестирования бюджетных ассигнований на оборону, а также полный отказ от закупок ряда крупных надводных кораблей (перспективный эсминец, морской авианесущий комплекс, МАК) до 2035 года", - говорится в документе.

Исходя из степени благоприятности макроэкономических и отраслевых показателей, в Минпромторге рассматривают три сценария развития экономики в целом и судостроительной отрасли в частности: консервативный, инновационный и целевой.

"В консервативном сценарии замедление роста экономики негативно сказывается на развитии судостроительной отрасли. В силу снижения конкурентоспособности экономики, сохранения жесткой бюджетной политики, перехода к денежно-кредитной политике с положительной реальной ключевой ставкой в 2-3%, а также снижения цен на нефть до $40 за баррель в постоянных долларах 2017 года рост ВВП составит 0,2% в 2018-2020 годах, 1,8% в 2021-2025 годах с последующим замедлением до 1,0% в 2031-2035 годах", - поясняется в проекте документа.

Согласно инновационному сценарию, в части военного кораблестроения ожидается завершение в 2020-2022 годах строительства основных серий кораблей, заложенных до 2018 года, а также "интенсификация НИОКР и начало закупок головных и серийных перспективных образцов, в том числе крупных надводных кораблей дальней морской и океанской зоны действия после 2020 года". Цены на нефть при таком сценарии будут сохраняться на уровне около $60 за баррель.

Целевой (форсированный) сценарий, кроме этого, предполагает интенсивный рост объемов поставок кораблей и судов в рамках военно-технического сотрудничества. Рост цен на нефть при таком сценарии будет сохраняться примерно до $75 за баррель в постоянных долларах 2017 года.

Перспективные корабли

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук сообщил, что работы по строительству перспективного эсминца "Лидер" для ВМФ могут начаться в 2020 году.

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Как уточнял ранее вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев, Минобороны РФ уже согласовало эскизный проект корабля. Сообщалось, что водоизмещение будущего эсминца может составить от 10 до 15 тыс. т. По словам Бурсука, "Лидер" получит ядерную энергетическую установку.

В свою очередь, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что российские кораблестроители ведут проектирование перспективного авианосца в инициативном порядке, но контракта на него еще нет. Ранее источник ТАСС сообщал, что ОСК до конца 2018 года представит на рассмотрение в Министерство обороны РФ несколько доработанных аванпроектов нового отечественного авианосца. В случае положительного решения по одному из вариантов, опытно-конструкторские работы по кораблю могут начаться в 2019 году.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный неатомный средний авианосец "Адмирал Кузнецов" (по отечественной классификации - тяжелый авианесущий крейсер). Как заявляли ранее в ВМФ, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, водоизмещение нового авианосца должно составлять не менее 70 тыс. т.

Крыловский государственный научный центр ранее разработал и представил широкой публике аванпроект авианосца для иностранных заказчиков, который также предлагался и для отечественного флота. Проект 23000 получил название "Шторм". Эскиз предполагает, что корабль будет иметь водоизмещение 80-90 тыс. т, его оснастят комбинированной силовой установкой (и атомный реактор, и газотурбинный двигатель), авиагруппа корабля должна насчитывать до 60 самолетов.