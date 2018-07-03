Для "Севмаша" создали первую в стране научно-производственную роту

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Первая научно-производственная рота в стране сформирована для оборонного судостроительного предприятия "Севмаш" в Северодвинске. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе "Севмаша".

"Все призывники в составе роты закончили северодвинский техникум судостроения и машиностроения, они уже готовые рабочие, они проходили практику в цехах "Севмаша", два года находились в атмосфере производства и работу знают. Такая научно-производственная рота сформирована впервые в стране. Похожие соединения комплектовались в Тамбове, но там брали призывников и обучали их с нуля", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В составе роты 50 новобранцев. К работе они приступят после принятия присяги. Военнослужащие будут работать по специальностям токарь, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпусов металлических судов, фрезеровщик, они будут задействованы в том числе в строительстве атомных подводных лодок. "Половину дня они будут как военнослужащие, а половину дня работать на производстве", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что в ходе осеннего призыва для предприятия будет сформирована еще одна научно-производственная рота.

"Создание научно-производственных рот - хорошее начинание, и мы рады, что одна из таких рот будет служить на "Севмаше". Молодые ребята получат возможность пройти службу в армии без отрыва от производства, предприятие - рабочие руки, а регион - молодежь, которая останется жить и работать на родной земле", - приводит слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова пресс-служба администрации региона.

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Минобороны. Основная цель - обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт работы на предприятиях ОПК, для выполнения задач по выполнению по гособоронзаказу.