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Патрушев обсудил модернизацию объектов ТОФ на базе подводных сил на Камчатке

Армия и ОПК
4 июля, 3:42 UTC+3 ВИЛЮЧИНСК край/ 4, июля. /ТАСС

Секретарь Совбеза также поговорил с губернатором края Владимиром Илюхиным на тему национальной безопасности в регионе

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ВИЛЮЧИНСК /Камчатский край/, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске (Камчатский край) и обсудил с командованием вопросы модернизации военной инфраструктуры и оснащения современным вооружением и военной техникой.

Доклады на эту тему секретарю Совбеза сделали командующий флотом Сергей Авакянц и командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Кроме того, участники встречи обсудили боевую подготовку и перспективы реконструкции и строительства социальных объектов. Патрушев осмотрел строящиеся на причале объекты военно инфраструктуры и подводную лодку "Александр Невский".

После этого секретарь российского Совбеза с борта противодиверсионного катера "Юнармеец Камчатки" ознакомился с ходом реконструкции объектов пограничной инфраструктуры.

Также он обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионе.

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Темы
Камчатский край
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Россия
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Илюхин, Владимир Иванович Патрушев, Николай Платонович
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