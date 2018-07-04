Патрушев обсудил модернизацию объектов ТОФ на базе подводных сил на Камчатке

ВИЛЮЧИНСК /Камчатский край/, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске (Камчатский край) и обсудил с командованием вопросы модернизации военной инфраструктуры и оснащения современным вооружением и военной техникой.

Доклады на эту тему секретарю Совбеза сделали командующий флотом Сергей Авакянц и командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Кроме того, участники встречи обсудили боевую подготовку и перспективы реконструкции и строительства социальных объектов. Патрушев осмотрел строящиеся на причале объекты военно инфраструктуры и подводную лодку "Александр Невский".

После этого секретарь российского Совбеза с борта противодиверсионного катера "Юнармеец Камчатки" ознакомился с ходом реконструкции объектов пограничной инфраструктуры.

Также он обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионе.