Разработчик С-400 и С-500 уделит особое внимание развитию систем ПРО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. НПО "Алмаз" (входит в концерн "Алмаз-Антей") уделит особое внимание работам над системами ПРО, говорится в годовом отчете предприятия.

"Особые усилия планируется направить на развитие системы ПРО с расширением использования многорубежного подхода к построению системы обороны", - говорится в разделе "Перспективы развития общества".

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Также, согласно отчету, НПО займется созданием современных активных фазированных антенных решеток для систем и комплексов ПВО-ПРО.

НПО "Алмаз" проводит опытно-конструкторские работы (ОКР) по повышению эффективности управления силами и средствами авиации и ПВО. В рамках программы создан опытный участок новой системы управления.

В разделе "Перспективы развития" одной из задач предприятия названа: "ОКР по созданию системы, разрабатываемой в интересах повышения эффективности управления силами и средствами авиции и ПВО". В документе уточняется, что "основным направлением работ является проведение предварительных испытаний созданного опытного участка, корректировка ракетно-конструкторской документации, реализация замечаний и рекомендаций по результатам предварительных испытаний".

О сроках завершения ОКР в отчете не сообщается.

НПО "Алмаз" является одним из ведущих разработчиков систем ПВО-ПРО, в частности таких комплексов, как С-400 "Триумф" и С-500.