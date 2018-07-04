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Строительство надводных кораблей дальней морской зоны могут отложить до 2035 года

Армия и ОПК
4 июля, 9:57 UTC+3

Строительство серийных надводных кораблей и подводных лодок по текущим проектам завершат к 2022-2025 годам

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Строительство перспективных надводных кораблей дальней морской зоны при недостатке финансирования могут отложить до 2035 года. Об этом говорится в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года Минпромторга РФ.

"В части военного кораблестроения ожидается перенос сроков начала НИОКР и серийных закупок по ряду перспективных кораблей и судов на период после 2025 года по причине существенного секвестирования бюджетных ассигнований на оборону, а также полный отказ от закупок ряда крупных надводных кораблей (перспективный эсминец, морской авианесущий комплекс) до 2035 года", - говорится в документе.

Исходя из степени благоприятности макроэкономических и отраслевых показателей, в Минпромторге рассматривают три сценария развития экономики в целом и судостроительной отрасли в частности: консервативный, инновационный и целевой.

"В консервативном сценарии замедление роста экономики негативно сказывается на развитии судостроительной отрасли. В силу снижения конкурентоспособности экономики, сохранения жесткой бюджетной политики, перехода к денежно-кредитной политике с положительной реальной ключевой ставкой в 2-3%, а также снижения цен на нефть до $40 за баррель в постоянных долларах 2017 года рост ВВП составит 0,2% в 2018-2020 годах, 1,8% в 2021-2025 годах с последующим замедлением до 1,0% в 2031-2035 годах", - поясняется в проекте документа.

Согласно инновационному сценарию, в части военного кораблестроения ожидается завершение в 2020-2022 годах строительства основных серий кораблей, заложенных до 2018 года, а также "интенсификация НИОКР и начало закупок головных и серийных перспективных образцов, в том числе крупных надводных кораблей дальней морской и океанской зоны действия после 2020 года". Цены на нефть при таком сценарии будут сохраняться на уровне около $60 за баррель.

Целевой (форсированный) сценарий, кроме этого, предполагает интенсивный рост объемов поставок кораблей и судов в рамках военно-технического сотрудничества. Рост цен на нефть при таком сценарии будет сохраняться примерно до $75 за баррель в постоянных долларах 2017 года.

"При обновлении российского подводного флота упор делается на строительстве многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок. В надводном кораблестроении приоритет отдается созданию кораблей "москитного флота" (корабли малого водоизмещения, предназначенные для ведения боевых действий в прибрежных районах)", - говорится в проекте.

В документе также отмечается, что строительство серийных надводных кораблей и подводных лодок по текущим проектам будет завершено к 2022-2025 годам.

"В этот же период будет начато создание головных надводных кораблей (в том числе дальней морской и океанской зон действия) и подводных лодок новых проектов. В значительной степени эти корабли будут являться результатом эволюционного развития надводных кораблей и подводных лодок текущего поколения, что обеспечит преемственность технологической оснастки на заводах-строителях и снижение затрат в рамках полного жизненного цикла", - сообщается в проекте.

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