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Первые БМП "Курганец-25" поступят в войска в 2019 году

Армия и ОПК
4 июля, 12:00 дата обновления: 4 июля, 12:53 UTC+3

На данный момент ведется доработка и подготовка опытных образцов к испытаниям

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первые боевые машины пехоты (БМП) на базе платформы "Курганец" поступят на испытания в войска в 2019 году, говорится в годовом отчете "Курганмашзавода".

По данным отчета, сейчас ведется доработка и подготовка опытных образцов БМП к "всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение". "ОАО "Курганмашзавод" заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий этих машин", - сообщается в документе.

Как сообщил весной 2017 года занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов, серийное производство техники на средней гусеничной платформе "Курганец-25" начнется с 2021 года.

"Курганец-25" - универсальная гусеничная платформа, на которой планируется создать БМП, боевую машину десанта для ВДВ, бронетранспортер, самоходную артустановку со 125-мм орудием. Разработка платформы ведется по заданию Минобороны РФ с 2012 года.

БМП "Курганец" получила переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека, экипаж и десант находятся в отдельной бронекапсуле, изолированной от вооружения и боеприпасов.

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