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Источник: Сербия прислала России официальную заявку на поставку С-300 в 2021 году

Армия и ОПК
4 июля, 20:03 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Как отметил собеседник агентства, "с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

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"От Сербии поступила официальная заявка на поставку в 2021 году полкового комплекта С-300ПМУ-2 в составе командного пункта полка и двух дивизионов. Сейчас запрос находится на рассмотрении компетентных организаций оборонно-промышленного комплекса России", - сказал источник. По его мнению, "с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, а также в концерне "Алмаз-Антей" не стали комментировать предоставленную источником информацию. Официальный представитель "Рособоронэкспорта" Вячеслав Давиденко сообщил ТАСС, что в компанию-спецэкспортер "такая заявка пока не поступала".

ТАСС не располагает официальным комментарием сербской стороны.

В апреле прошлого года тогда еще премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что страна хотела бы иметь на вооружении два дивизиона и командный пункт российской зенитной ракетной системы С-300 "Фаворит". Еще раньше он заявлял, что российские С-300 "слишком дорогие" для Сербии, но РФ выразила желание помочь посредством определенных договоренностей.

С-300ПМУ-2 "Фаворит" - зенитная ракетная система, способная уничтожать цели, по данным из открытых источников, на расстоянии в 300 км и высоте в 27 км. Ранее комплексы уже экспортировались в Азербайджан, Алжир, Иран, Китай. По информации СМИ, цена двух дивизионов С-300ПМУ-2 "Фаворит", по которой комплексы закупил Азербайджан, составила около $300 млн.

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