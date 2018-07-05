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Владимир Дмитриев избран временным гендиректором "Калашникова"

Армия и ОПК
5 июля, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В пресс-службе концерна добавили, что в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владимир Дмитриев, занимавший ранее должность и. о. генерального директора концерна "Калашников", избран временным главой концерна сроком на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"В настоящее время Дмитриев Владимир избран в качестве временного генерального директора на срок два месяца, в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех", после чего его кандидатура будет рассмотрена на совете директоров уже в качестве постоянного генерального директора", - сказали в компании.

Ранее в базах данных появилась информация, из которой следовало, что он стал генеральным директором с 28 июня, хотя официально концерн об этом не объявлял.

Ранее Дмитриев был назначен на должность и. о. гендиректора концерна вместо ушедшего на пост замминистра обороны Алексея Криворучко.

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