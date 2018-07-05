Мотострелки Балтфлота блокировали и уничтожили боевиков на учениях под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Мотострелки Балтийского флота в ходе тактических учений с боевой стрельбой провели операцию по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования на территории Калининградской области.

СПЕЦПРОЕКТ Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Личный состав мотострелкового батальона, усиленный танковым подразделением, самоходным гаубичным и реактивным артиллерийскими дивизионами, при поддержке морской авиации отработал действия по блокированию условного населенного пункта, занятого незаконным вооруженным формированием, а также уничтожение диверсионных групп", - сказал он, уточнив, что в операции, активная фаза которой проводилась на одном из полигонов в восточной части Калининградской области, участвовало более 600 военных.

Мартов отметил, что огневое поражение диверсантов обеспечили экипажи боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72, расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация", реактивных систем залпового огня "Град", всего в маневрах было задействовано порядка 70 единиц боевой и специальной техники.

По словам представителя флота, "при выполнении практических задач особое внимание было уделено отработке действий мотострелковых подразделений при десантировании из боевых машин, организации сосредоточенного огня по огневым точкам условного противника в условиях населенного пункта с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе использования комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" для ведения разведки и координации действий участников учений".