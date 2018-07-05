Перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы завершится к 2027-2028 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новую технику завершится к 2030 году, в том числе на новые ракетные комплексы - на рубеже 2027-2028 годов. Об этом журналистам сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"РВСН до 2027 года, и по отдельным моментам до 2030 года, будут оснащаться новым вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов", - заявил Каракаев в ходе учебно-методического сбора Ракетных войск.

По словам командующего, войска постоянно получают новые образцы вооружения и военной техники в рамках госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, в том числе и тылового обеспечения.

Некоторые элементы новых боевых ракетных комплексов демонстрируются в рамках учебно-методических сборов РВСН.

Каракаев также добавил, что учебно-методические сборы Ракетных войск стратегического назначения проводятся по новой методике.

"В этом году мы применили новую форму проведения занятий. Учебно-методический сбор мы построили по завершению зимнего периода обучения из двух частей. Первая часть была теоретической, в штабе командования РВСН, вторая - практическая, посвящена вопросам повышения боевых возможностей и в целом боеготовности войск", - заявил Каракаев.

По его словам, практическая часть проходит непосредственно в войсковом звене на двух объектах. Занятия начались в 54-й Тейковской ракетной дивизии, а завершатся на командном пункте 27-й Ракетной армии во Владимире.

Учебно-методические сборы РСВН проводятся с 3 по 5 июля. В них принимают участие более 200 офицеров и подразделения охраны и обороны, РХБ защиты, инженерного и тылового обеспечения. Особое внимание уделяется практическим действиям личного состава по отработке действий при несении боевого дежурства в полевых условиях.