Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++

Армия и ОПК
5 июля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Истребитель будет обладать искусственным интеллектом и сможет действовать в беспилотном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев

Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом и сможет действовать в беспилотном режиме. Об этом ТАСС рассказал в четверг председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев.

"Одним из основных направлений будет все более серьезное внедрение искусственного интеллекта. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управления, чтобы самолеты поколения 6+ и 6++ могли функционировать в полностью автономном режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, желательно, в беспилотном варианте", - сказал он.

Гутенев отметил, что благодаря отсутствию систем жизнеобеспечения пилота на шестом поколении боевых самолетов характеристики машины возрастут при уменьшении стоимости и технических объемов. Следует ожидать кардинального прорыва в средствах радиоэлектронной борьбы, считает депутат.

"Я уверен, мы станем свидетелями новых технических решений, которые не на 10%, а в разы повысят эффективность систем РЭБ", - подчеркнул он. Гутенев отметил, что технология "стелс" будет играть все меньшую роль из-за расширения диапазона сканирования воздушного пространства, что позволит обнаруживать малоразмерные и малозаметные цели на большом удалении.

Депутат отметил, что сверхманевренность уйдет на второй план. "Маневренность вряд ли следует совершенствовать: и так отклоняемый вектор двигателей позволяет достигать сверхманевренности. Непринципиальным будет наращивание крейсерской скорости, она будет незначительно превышать скорость звука", - сказал Гутенев. Но на форсажных режимах, по его мнению, скорость приблизится к гиперзвуку, что позволит стремительно преодолевать рубежи обороны.

"Внедрение аддитивных технологий и композиционных материалов позволит сделать самолет более эффективным за счет лучших ремонтопригодности и дальнейших модернизаций", - отметил Гутенев. Он считает, что по мере возникновения идей и их научно-технической реализации будет производиться плавная модернизация, когда характеристики существенно растут каждые четыре года без изменений планера, в отличие от машин поколения 4+ и 4++.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости