Летно-конструкторские испытания Ил-78М-90А начнутся в августе

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Топливозаправщик Ил-78М-90А будет передан на летно-конструкторские испытания в августе. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник летно-испытательной станции предприятия "Авиастар-СП" Юрий Капша.

Ранее сообщалось, что топливозаправщик планируется передать на заводские летные испытания в июле.

"В начале августа (самолет - прим. ТАСС) начнет летно-конструкторские испытания, которые продлятся до конца этого года. Затем самолет будет передан на совместные государственные испытания", - сказал он.

Капша уточнил, что на государственном этапе испытаний будет выполнено несколько десятков полетов. После их завершения самолет поставят заказчику.

"В летных испытаниях на начальном этапе проверяется устойчивость самолета, управляемость самолета, все заявленные режимы, пилотажное оборудование - радиосвязное, радионавигационное, радиолокационное. То есть... оборудование, которое будет проверяться как в эксплуатационных, так частично и в неэксплуатационных режимах для того, чтобы подтвердить заявленные характеристики самолета", - добавил он.

Наземные испытания пройдены

По его словам, сейчас воздушное судно прошло этап наземных отработок всех систем, где зарекомендовало себя с хорошей стороны. "Больших нареканий во время отработки... не было. Воздушное судно выполнило первый полет, который прошел штатно, без замечаний", - отметил Капша.

Он также добавил, что самолет подтвердил все заявленные характеристики. "Все испытания проводятся экипажем летчиков-испытателей, естественно, им позволено чуть больше, чем линейным летчикам. Они подготовлены специально для этого. Это будут выходы за эксплуатационные режимы для того, чтобы впоследствии при эксплуатации самолета линейными летчиками исключить различного рода форс-мажоры", - сказал Капша.

О самолете

Новый топливозаправщик Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.