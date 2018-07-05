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Около 1,5 тыс. военных примут участие в параде к 75-летию победы в Курской битве

Армия и ОПК
5 июля, 20:17 UTC+3 КУРСК КУРСК 5, июля. /ТАСС

В рамках торжественных мероприятий с 22 по 23 августа Курскую область также посетят 50 делегаций

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КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. военных и 97 единиц техники будут участвовать в параде, который состоится 23 августа в Курске в честь 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в ходе Курской битвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс- службе администрации региона.

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"Парад в честь 75-летия победы в Курской битве пройдет 23 августа на Триумфальной арке. В военном параде войск Курского гарнизона и Западного военного округа примут участие 1,5 тыс. человек, 97 единиц моторизованной и авиатехники", - сказали в пресс-службе.

Также в программу вошли марш-парад духовых оркестров, праздничный концерт и салют на Красной площади.

В рамках торжественных мероприятий с 22 по 23 августа Курскую область посетят 50 делегаций из различных городов России, Германии, Чехии, а также с Украины.

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В эти дни в регионе пройдут памятные церемонии на мемориалах "Памяти павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и "Курская дуга", перед гостями выступит Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание "Город воинской славы".

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