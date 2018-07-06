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В России завершается разработка многоцелевых дальних беспилотников

Армия и ОПК
6 июля, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Начальник профильного управления Генштаба ВС РФ Александр Новиков сообщил также, что спектр задач, решаемых беспилотными летательными аппаратами в войсках, расширится в ближайшее время

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Разработка многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности завершается в России в рамках госпрограммы вооружения. Об этом сообщил в интервью, которое опубликовано в пятницу в "Красной Звезде", начальник профильного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

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По его словам, спектр задач, решаемых беспилотниками в войсках, расширится в ближайшее время. "В рамках выполнения государственной программы вооружения завершается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА большой дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги", - пояснил генерал.

Начальник управления не уточнил, о каком проекте идет речь.

В начале мая занимавший тогда пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в течение года планируется завершить работы над создаваемым ОКБ Симонова тяжелым беспилотником "Альтаир" (тема "Альтиус"), способным нести до 2 т боевой нагрузки (по неподтвержденным данным, его дальность может достигать 10 тыс. км). Также, в открытых источниках сообщается, что ОКБ Сухого ведет работы над тяжелым ударным БПЛА "Охотник" массой от 5 до 20 т (дальность около 3500 км). Есть проекты других компаний.

Новиков отметил, что в российской армии сейчас имеется более 1,9 тыс. беспилотников, службы беспилотной авиации созданы в штабах военных округов, объединений и соединений. БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Наиболее распространенным в войсках аппаратом, как следует из данных СМИ и сообщений Минобороны, является многоцелевой БПЛА "Орлан-10" (дальность полета - 600 км).

Генерал также сообщил, что с начала антитеррористической операции в Сирии российские БПЛА выполнили более 23 тыс. вылетов, общий налет составил 140 тыс. ч. Аппараты, в частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей сирийской территории. Кроме того, применение беспилотной авиации, по словам Новикова, "обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения".

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