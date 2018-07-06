Огнеметчики ВВО в Амурской области остановили прорыв "вражеской" бронегруппы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Около тысячи военнослужащих приняли участие в учениях с огнеметчиками мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, во время которого группу "вражеской" бронетехники остановили огнеметным огнем с ближней дистанции. Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялось тактическое учение с применением огнеметных подразделений, оснащенных огнеметами РПО-А "Шмель". <...> Стрельба проводилась по макетам бронированной техники в динамике условного боя в ходе тактического учения с усиленным мотострелковым батальоном. На огневом рубеже огонь вели более 30 огнеметчиков. Всего в учении было задействовано около тысячи военнослужащих", - сообщил Гордеев.

Подразделение на учениях использовало новую тактику поражения огнеметным огнем группы бронированной техники с ближних дистанций. Огнеметчики занимали позиции на вероятных участках прорыва групп боевой техники условного противника. С расстояния в 400 метров они вели стрельбу по легкобронированной технике и танкам. Главной задачей было не уничтожить танк или БМП, а вывести машину из строя, для этого военнослужащие отработали стрельбу под башню и гусеницы. Кроме физического воздействия расчет был сделан на психологический эффект на военнослужащих "неприятеля".