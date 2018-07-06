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Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока

Армия и ОПК
6 июля, 11:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, июля. /ТАСС

Корабль не получил повреждений и в ближайшее время вернется в пункт базирования

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Ослябя" сел на мель под Владивостоком, повреждений нет, сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"5 июля при отработке упражнения по подходу к береговой линии большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса в бухте Кетовая под Владивостоком", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что корабль не получил повреждений. В ближайшее время "Ослябя" вернется в пункт базирования.

Большой десантный корабль "Ослябя" построен в Польше и спущен на воду в 1981 году. Это многопалубный плоскодонный десантный корабль, он предназначен для переброски войск, военной техники и высадки морского десанта на необорудованное побережье. Выгрузка техники и грузов может проходить как с кормы, так и со стороны носовой части. Сейчас корабль входит в состав 100-й бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

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