Самолеты Су-24 прибыли в Санкт-Петербург из Крыма для участия в параде

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Самолеты Су-24 Черноморского флота совершили перелет из Крыма в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Три самолета Су-24 из состава морского смешанного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота совершили перелет из Крыма в Санкт-Петербург. Фронтовые бомбардировщики... примут участие в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота", - говорится в сообщении.

После участия в параде самолеты вернутся на аэродром базирования в Крым и продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.

В Главном военно-морском параде примут участие больше 40 боевых кораблей и судов ВМФ РФ.