Пилотажная группа "Стрижи" покажет лучшие номера на празднике в Железноводске

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Авиашоу с участием пилотажной группы "Стрижи" станет самой зрелищной частью патриотической акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!", которая пройдет в Железноводске на Кавказских Минеральных Водах - популярном курортном районе.

"Провести тренировку накануне не получилось по погодным условиям. Сегодня планируется и тренировка, и показ полетов многоцелевых истребителей Миг-29. Полеты шестеркой, плюс одиночный. Все пилоты имеют первый класс, ведущий имеет квалификацию летчик-снайпер", - рассказал ТАСС старший летчик-инспектор службы безопасности полетов Центра показа авиационной техники Воздушно-космических сил России, майор Евгений Прокопенко.

Зрители смогут увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "Петля Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Горка", роспуски "Фонтан", "Тюльпан".

"Такие акции мы проводим практически ежемесячно, по всем регионам, они вызывают большой интерес. В конце июня провели в Кирове и Перми, только на набережной собралось около 25 тыс. зрителей, плюс велись прямые трансляции", - рассказал Прокопенко.

В рамках акции будут развернуты мобильные пункты отбора, а также агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил. Желающие смогут узнать критерии отбора на службу и учебу, пройти тестирование и получить профессиональную консультацию.

Будет развернута выставка военной и специальной техники МЧС России, Росгвардии, состоятся показательные выступления военнослужащих Южного военного округа. Для зрителей выступят популярные артисты и музыкальные группы.

Завершится акция фестивалем "Любви и верности", посвященным Дню памяти святых Петра и Февронии.

Фестиваль пройдет под эгидой Федерации воздухоплавания Ставропольского края при поддержке администрации Железноводска.

Пять аэростатов, в том числе один в форме сердца, синхронно взлетят и будут кружить в небе над курортом. "Молодожены смогут буквально заключить свой брак на небесах", - рассказали в пресс-службе администрации Железноводска.

Информационно-агитационная акция "Военная служба по контракту - твой выбор!" стартовала в мае 2014 года. С ее начала на пункты отбора, разворачиваемые в рамках акции, уже обратились около 200 тыс. человек. На срочную службу в нынешний призыв отправятся 1700 жителей Ставрополья.