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Пилотажная группа "Стрижи" покажет лучшие номера на празднике в Железноводске

Армия и ОПК
7 июля, 1:25 UTC+3 ЖЕЛЕЗНОВОДСК ЖЕЛЕЗНОВОДСК 7, июля. /ТАСС

Зрители смогут увидеть такие фигуры высшего пилотажа, как групповая "Петля Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Горка", а также "Фонтан" и "Тюльпан"

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© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Авиашоу с участием пилотажной группы "Стрижи" станет самой зрелищной частью патриотической акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!", которая пройдет в Железноводске на Кавказских Минеральных Водах - популярном курортном районе.

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"Провести тренировку накануне не получилось по погодным условиям. Сегодня планируется и тренировка, и показ полетов многоцелевых истребителей Миг-29. Полеты шестеркой, плюс одиночный. Все пилоты имеют первый класс, ведущий имеет квалификацию летчик-снайпер", - рассказал ТАСС старший летчик-инспектор службы безопасности полетов Центра показа авиационной техники Воздушно-космических сил России, майор Евгений Прокопенко.

Зрители смогут увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "Петля Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Горка", роспуски "Фонтан", "Тюльпан".

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Названы сильнейшие военно-воздушные силы будущего

"Такие акции мы проводим практически ежемесячно, по всем регионам, они вызывают большой интерес. В конце июня провели в Кирове и Перми, только на набережной собралось около 25 тыс. зрителей, плюс велись прямые трансляции", - рассказал Прокопенко.

В рамках акции будут развернуты мобильные пункты отбора, а также агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил. Желающие смогут узнать критерии отбора на службу и учебу, пройти тестирование и получить профессиональную консультацию.

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Будет развернута выставка военной и специальной техники МЧС России, Росгвардии, состоятся показательные выступления военнослужащих Южного военного округа. Для зрителей выступят популярные артисты и музыкальные группы.

Завершится акция фестивалем "Любви и верности", посвященным Дню памяти святых Петра и Февронии.

Фестиваль пройдет под эгидой Федерации воздухоплавания Ставропольского края при поддержке администрации Железноводска.

Пять аэростатов, в том числе один в форме сердца, синхронно взлетят и будут кружить в небе над курортом. "Молодожены смогут буквально заключить свой брак на небесах", - рассказали в пресс-службе администрации Железноводска.

Информационно-агитационная акция "Военная служба по контракту - твой выбор!" стартовала в мае 2014 года. С ее начала на пункты отбора, разворачиваемые в рамках акции, уже обратились около 200 тыс. человек. На срочную службу в нынешний призыв отправятся 1700 жителей Ставрополья.

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