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Новую полосу с авиафинишерами построят в Ейске для тренировок палубной авиации

Армия и ОПК
7 июля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Взлетно-посадочная полоса будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием, сообщили в Минобороны РФ

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новую взлетно-посадочную полосу с авиафинишерами до конца 2018 года построят в Ейске для тренировок палубной авиации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"На территории аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что "строительство новых объектов аэродрома морской авиации в Южном военном округе завершится до конца 2018 года".

Ход строительства проверил в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, добавили в министерстве. Цаликов также проинспектировал завершение строительства объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. Кроме того, во Владикавказе замминистра посетил Северо-Кавказское суворовское военное училище, где встретился с начальником регионального штаба "Юнармии" по Северной Осетии-Алании.

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