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В рамках визита кораблей ТОФ в Японию состоялась совместная тренировка по досмотру судна

Армия и ОПК
8 июля, 2:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июля. /ТАСС

Кроме того, российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Военные моряки России и Японии во время визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в японский порт Майдзуру провели совместную тренировку по досмотру "подозрительного судна". Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

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"Продолжается деловой визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" в военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру. В соответствии с планом визита, подразделения морской пехоты ТОФ, выполняющие роль досмотровой команды, совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли, на российских кораблях прошел день открытых дверей, запланированы соревнования между военнослужащими двух стран по мини-футболу. Заход отряда боевых кораблей ТОФ в Японию завершиться 10 июля.

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