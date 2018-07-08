В рамках визита кораблей ТОФ в Японию состоялась совместная тренировка по досмотру судна

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Военные моряки России и Японии во время визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в японский порт Майдзуру провели совместную тренировку по досмотру "подозрительного судна". Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

СПЕЦПРОЕКТ Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Продолжается деловой визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" в военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру. В соответствии с планом визита, подразделения морской пехоты ТОФ, выполняющие роль досмотровой команды, совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли, на российских кораблях прошел день открытых дверей, запланированы соревнования между военнослужащими двух стран по мини-футболу. Заход отряда боевых кораблей ТОФ в Японию завершиться 10 июля.