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Источник: опытный образец тяжелого беспилотника "Охотник" начнет полеты в этом году

Армия и ОПК
8 июля, 12:17 дата обновления: 8 июля, 12:20 UTC+3

Уточняется, что создание опытного образца уже завершено

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Опытный образец тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник" разработки компании "Сухой" начнет испытательные полеты в 2018 году.

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Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Работы по тяжелому дальнему БПЛА "Охотник" находятся на завершающем этапе. В частности, закончено создание опытного образца, который в этом году начнет выполнение испытательных полетов", - сказал источник в "оборонке". Собеседник агентства добавил, что "работы ведутся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова (входит в ПАО "Сухой")".

В Объединенной авиастроительной корпорации и военном ведомстве РФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Контракт на разработку тяжелого ударного БПЛА "Охотник" массой 20 т, по данным открытых источников, был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в 2011 году. В 2014 году был создан макет беспилотника для проведения наземных испытаний. По неподтвержденным данным, "Охотник" создан по схеме "летающее крыло" с применением композиционных материалов и радиопоглащающего покрытия (технология stealth), аппарат имеет реактивную силовую установку и должен развивать скорость до 1 тыс. км/ч.

Зачем нужен "Охотник"

Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов считает, что речь, возможно, идет о создании беспилотного аппарата, похожего на такие зарубежные разработки, как X-47B компании Northrop Grumman или Phantom Ray компании Boeing (оба выполнены по схеме "летающее крыло", имеют взлетную массу 20 и 16 т соответственно).

"Вероятно, что "Охотник" проектировался с расчетом на те же задачи, что и американские БПЛА, - поражение систем ПВО, пунктов связи и управления противника в условиях, когда применение пилотируемых средств связано с существенным риском для экипажей", - считает эксперт.

Федутинов отметил, что первые полеты американских аналогов состоялись в 2011 году, однако оба БПЛА остались прототипами и в серию не пошли из-за незрелости технологий, прежде всего связанных с возможностями работы в автономном режиме. "Нельзя исключать, что "Охотник" также будет неким демонстратором технологий, на котором будут отрабатываться решения, которые впоследствии будут использованы на других перспективных беспилотниках", - добавил эксперт.

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