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Более 3 тыс. военных связистов принимают участие в учениях в Сибири, Поволжье и на Урале

Армия и ОПК
9 июля, 6:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Учения пройдут до 30 июля

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. специалистов связи Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают вопросы скрытого управления войсками в ходе начавшихся учений на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"На полигонах Урала, Сибири и Поволжья стартовали учения, в которых принимают участие более 3 тыс. специалистов связи. Во время маневров военнослужащие на фоне постоянно меняющейся обстановки выполнят задачи по обеспечению управления подразделениями с помощью новых цифровых средств связи шестого поколения "Азарт" и автономного телекоммуникационного комплекса "Редут-2УС", - сказали в пресс-службе.

Учения пройдут по 30 июля. "Также будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ", - уточнили в военном округе.

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