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Новые защитные шлемы для летчиков создали в России

Армия и ОПК
9 июля, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В настоящее время шлемы находятся на стадии летной оценки

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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" создало новые шлемы для военных летчиков - легкие, сделанные из кевлара. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Сергей Поздняков.

"Делаем новые шлемы, кислородную маску, систему кислородного питания. Это опытные изделия, но они уже на стадии летной оценки", - сказал он.

Гендиректор НПП "Звезда" уточнил, что новые шлемы легче и сделаны из отечественного кевлара. "Такой шлем защищает пилота от вторичных осколков, когда разбивается фонарь. От пули, конечно, он не защитит", - пояснил гендиректор.

Новый шлем можно использовать на всех видах истребителей.

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