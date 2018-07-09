Новые защитные шлемы для летчиков создали в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" создало новые шлемы для военных летчиков - легкие, сделанные из кевлара. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Сергей Поздняков.

"Делаем новые шлемы, кислородную маску, систему кислородного питания. Это опытные изделия, но они уже на стадии летной оценки", - сказал он.

Гендиректор НПП "Звезда" уточнил, что новые шлемы легче и сделаны из отечественного кевлара. "Такой шлем защищает пилота от вторичных осколков, когда разбивается фонарь. От пули, конечно, он не защитит", - пояснил гендиректор.

Новый шлем можно использовать на всех видах истребителей.