Фирма Ильюшина планирует освоить печать деталей для Ил-112В на 3D-принтере

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новый военно-транспортный самолет Ил-112В в будущем может получить некоторые несложные детали, напечатанные на 3D-принтере. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК.

"Специалисты ПАО "Ил" и Воронежского авиазавода (ВАСО) распечатали на 3D-принтере макет воздухозаборника сложной конструкции для установки на первый летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Пока что детали, распечатанные на принтере, - это лишь тестовые образцы, которые перед первым вылетом будут заменены на металлические оригиналы, однако в планах - освоить печать конструктивно несложных комплектующих, которые будут устанавливаться на серийные борта", - рассказали в фирме Ильюшина.

Сейчас печать позволит оперативно скорректировать места крепления составных частей гидросистемы самолета, тем самым ускорив процесс подготовки борта к первому вылету. В настоящее время начался монтаж макета на самолет, отметили в ПАО "Ил".

"Так как Ил-112В создается с нуля, многие детали и комплектующие в процессе установки на самолет требуют доработки. Мы начали использовать 3D-принтер, чтобы понять, насколько верны или неверны были наши расчеты. Такие технологии позволяют не прерываться на доработку готовых изделий, что, в свою очередь, существенно сокращает сроки монтажа оборудования и удешевляет процесс производства", - пояснил первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

О самолете

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до 5 т предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Первый полет, ориентировочно, должен состояться до конца 2018 года.

Он может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины, затем бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что военное ведомство планирует приобрести не менее 100 таких самолетов, так как потребность в них очень велика.