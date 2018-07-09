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Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации начались в России

Армия и ОПК
9 июля, 12:31 UTC+3

Полки дислоцируются в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, начались в России. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, приступили к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Ульяновской областей", - говорится в сообщении.

В ходе воздушных маневров экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава, грузов и военной техники.

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