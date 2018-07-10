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Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении

Армия и ОПК
10 июля, 2:02 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 10, июля. /ТАСС

Прибывшие самолеты задействуют в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Многоцелевые легкие фронтовые истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили на российскую авиационную военную базу Эребуни, дислоцированную в Армении. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

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"Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку двух поступивших истребителей на авиабазу Эребуни, после чего самолеты будут введены в строй", - отметил офицер пресс-службы.

Прибывшие МиГ-29 будут задействованы в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты по нормативам программы боевой подготовки соединения.

В пресс-службе напомнили, что 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ, развернута в городе Гюмри на севере Армении. Срок действия договора о размещении российских военных в Армении ограничен до 2044 года.

В настоящее время база оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными вертолетами Ми-24П.

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