Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Японию

Армия и ОПК
10 июля, 3:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, июля. /ТАСС

За время визита командир отряда встретился с комендантом военно-морской базы, командиром дивизиона эсминцев, командирами японских кораблей и мэром города Майдзуру

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник завершил деловой визит в Японию и продолжает выполнение задач в Японском море. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу делового визита в военно-морской базе морских сил самообороны Японии Майдзуру, куда прибыл 5 июля", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что за время визита командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королев провел встречи с комендантом военно-морской базы, командиром дивизиона эсминцев, командирами японских кораблей и мэром города Майдзуру. Для российских моряков была спланирована обширная культурная программа, также состоялись спортивные соревнования между военнослужащими двух стран. Кроме того, в рамках дня открытых дверей японские моряки посетили боевые корабли Тихоокеанского флота.

Морские пехотинцы отряда кораблей ТОФ совместно с военнослужащими Японии также провели тренировку по досмотру подозрительного судна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!