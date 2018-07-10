Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Японию

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник завершил деловой визит в Японию и продолжает выполнение задач в Японском море. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу делового визита в военно-морской базе морских сил самообороны Японии Майдзуру, куда прибыл 5 июля", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что за время визита командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королев провел встречи с комендантом военно-морской базы, командиром дивизиона эсминцев, командирами японских кораблей и мэром города Майдзуру. Для российских моряков была спланирована обширная культурная программа, также состоялись спортивные соревнования между военнослужащими двух стран. Кроме того, в рамках дня открытых дверей японские моряки посетили боевые корабли Тихоокеанского флота.

Морские пехотинцы отряда кораблей ТОФ совместно с военнослужащими Японии также провели тренировку по досмотру подозрительного судна.