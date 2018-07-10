В учениях ВДВ под Рязанью участвуют более 2,5 тыс. военных

РЯЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Более 2,5 тысячи десантников и свыше 200 единиц бронетехники привлечены к полковым тактическим учениям под Рязанью, сообщил журналистам во вторник командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Всего в учениях задействовано более 2500 военнослужащих и более 500 единиц военной техники, из них около 200 бронированной (БМД-4М, БМД-2К-АУ, БТР-МДМ, БМД-КШ)", - сказал командующий.

На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей "Стрела-10М" и переносными зенитно-ракетными комплексами "Верба".

Также участвует взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон". В качестве авиационной составляющей в маневрах задействованы самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Учения начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника, форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил.