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Более 50 самолетов задействованы в учениях военно-транспортной авиации и ВДВ

Армия и ОПК
10 июля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В ходе воздушных маневров экипажам предстоит выполнить переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 50 самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) перебазировались на оперативные аэродромы в ходе масштабных учений, проводимых совместно с ВДВ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Более 50 экипажей самолетов военно-транспортной авиации выполнили перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Ульяновской областях в ходе полковых летно-тактических учений ВТА. Задействованы самолеты Ил-76, Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-26 и другие, всего восемь типов авиационной техники", - сообщили в российском военном ведомстве.

В полковых летно-тактических учениях военно-транспортной авиации задействовано три полка, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях.

В ходе воздушных маневров экипажам ВТА предстоит выполнить переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники.

Учения ВДВ и Военно-транспортной авиации начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника, форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил.

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