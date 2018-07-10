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Первый топливозаправщик Ил-78М-90А начнет летные испытания в августе

Армия и ОПК
10 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Планируется, что они завершатся до конца года

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый топливозаправщик Ил-78М-90А в начале августа приступит к летно-конструкторским испытаниям, которые планируется завершить до конца года. Как сообщили журналистам, в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК, в настоящее время завершена его покраска, которая проводилась на территории компании "Спектр-Авиа".

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Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

"Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А в начале августа начнет летно-конструкторские испытания, которые планируется завершить до конца года", - говорится в сообщении.

"Построенный на ульяновском самолетостроительном предприятии "Авиастар-СП" [входит в Дивизион транспортной авиации ОАК] новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел все наземные испытания, покрашен и передан на летно-испытательную станцию", - сказал первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

В свою очередь управляющий директор "Авиастар-СП" Василий Донцов отметил, что ключевой задачей предприятия на ближайшие два-три года является выход на серийное производство Ил-76МД-90А, сейчас ведутся работы по постройке поточной линии окончательной сборки воздушного судна. "Новая усовершенствованная версия топливозаправщика Ил-78М-90А создана на базе именно этого самолета. Создание конструкторской документации, производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий. Я уверен, что у этого самолета большое будущее", - отметил Донцов.

Директор окрасочного производства Сергей Карташов уточнил, что новый самолет был впервые покрыт краской с новым грунтом. От обычной грунтовки он отличается тем, что в нем не применяется шестивалентный хром - ядовитое вещество лакокрасочного покрытия. Всего на самолет Ил-78М-90А ушло около 600 л краски, процесс покраски воздушного судна занял 12 рабочих дней.

О самолете

Новый топливозаправщик Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.

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