В состав ВМФ России до конца года войдут 19 новых кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Состав Военно-морского флота России до конца года пополнится 19 новыми боевыми кораблями.

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

Об этом сообщил на пресс-конференции в Петербургском региональном информационном центре ТАСС заместитель главнокомандующего флотом вице-адмирал Александр Федотенков.

"До конца года планируем принять еще 19 кораблей", - сказал он на пресс-конференции, посвященной подготовке к Главному военно-морскому параду.

Он добавил, что с начала года ВМФ получил 12 боевых кораблей и катеров.

Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ в Петербурге 29 июля. В нем примут участие корабли и суда всех флотов России - Балтийского, Тихоокеанского, Северного и Черноморского.