Саратовские военные победили на всеармейском этапе конкурса аэрозольных подразделений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Саратовские военнослужащие заняли первое место на всеармейском этапе конкурса аэрозольных подразделений "Безопасная среда - 2018", проводящегося в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"Команда саратовской мобильной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты победила на финальном этапе Всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений "Безопасная среда - 2018", проходившем на полигоне Шиханы в Саратовской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, саратовские военнослужащие лучше всех справились с задачей прикрытия железнодорожного узла аэрозолями. Второе и третье места заняли соответственно команды Южного военного округа и Центрального военного округа.

В соревнованиях принимали участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также команда хозяев конкурса - отдельной бригады РХБ защиты. Конкурс предусматривал выполнение участниками семи нормативов, таких как свертывание и развертывание специальных машин, ее снаряжение аэрозолеобразующим составом, определение метеоданных. Основной задачей команд являлось аэрозольная маскировка условного железнодорожного узла от авиации противника. Для этого они использовали новейшие дымовые машины ТДА-3.