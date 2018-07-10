Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия собирается договориться со Шри-Ланкой о военном сотрудничестве

Армия и ОПК
10 июля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Как отмечает российская сторона, военное сотрудничество двух стран будет способствовать "укреплению мира и международной безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия планирует заключить соглашение о военном сотрудничестве со Шри-Ланкой. Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, Минобороны поручено "провести переговоры с Ланкийской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение".

В проекте документа отмечается, что военное сотрудничество РФ и Шри-Ланки будет способствовать "укреплению мира и международной безопасности". Предполагается, что взаимодействие сторон будет вестись по нескольким направлениям, среди которых "обмен информацией по военным вопросам", "развитие отношений в области совместной подготовки войск, инженерной подготовки, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, военной культуры и спорта", "обмен опытом по вопросам миротворческой деятельности и взаимодействия в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН".

Проект соглашения предусматривает, что РФ и Шри-Ланка будут проводить "официальные визиты делегаций различного уровня", "участвовать в военных учениях или присутствовать на них в качестве наблюдателей", "рабочие встречи военных экспертов", "обучение и подготовку военных кадров", "визиты военных кораблей и военной авиации". Также планируется взаимодействие "в мероприятиях по поиску и спасанию на море", "в мероприятиях по борьбе с пиратством".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Шри-Ланка
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
5
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!