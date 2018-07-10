Россия собирается договориться со Шри-Ланкой о военном сотрудничестве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия планирует заключить соглашение о военном сотрудничестве со Шри-Ланкой. Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, Минобороны поручено "провести переговоры с Ланкийской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение".

В проекте документа отмечается, что военное сотрудничество РФ и Шри-Ланки будет способствовать "укреплению мира и международной безопасности". Предполагается, что взаимодействие сторон будет вестись по нескольким направлениям, среди которых "обмен информацией по военным вопросам", "развитие отношений в области совместной подготовки войск, инженерной подготовки, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, военной культуры и спорта", "обмен опытом по вопросам миротворческой деятельности и взаимодействия в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН".

Проект соглашения предусматривает, что РФ и Шри-Ланка будут проводить "официальные визиты делегаций различного уровня", "участвовать в военных учениях или присутствовать на них в качестве наблюдателей", "рабочие встречи военных экспертов", "обучение и подготовку военных кадров", "визиты военных кораблей и военной авиации". Также планируется взаимодействие "в мероприятиях по поиску и спасанию на море", "в мероприятиях по борьбе с пиратством".