Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вертолеты России" создают вторую партию Ми-28УБ для Воздушно-космических сил России

Армия и ОПК
10 июля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Эти учебно-боевые вертолеты уже успешно выполнили отработку огневых задач в Южном военном округе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готовит для Воздушно-космических сил (ВКС) России вторую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

"Оснащение авиационных учебных центров Минобороны России современной вертолетной техникой повышает качество подготовки летного состава и является одним из приоритетов холдинга по модернизации военного вертолетного парка страны. В настоящий момент на ростовском вертолетном заводе идет производство второй партии вертолетов Ми-28УБ, которые будут переданы российским ВКС в установленные сроки", - сказал он.

Вертолеты Ми-28УБ успешно выполнили отработку огневых задач на одном из полигонов Краснодарского края в Южном военном округе. Новейшие боевые машины были изготовлены на заводе "Роствертол" и в конце 2017 года поставлены в авиационные подразделения Минобороны РФ. В ходе выполнения полетного задания экипажи вертолетов уничтожили цели ракетным и пушечным вооружением. Ранее они совершили контрольные облеты, включавшие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1 тыс. метров, а также работу систем при нагрузках и перегрузках.

"Огневая мощь - одно из основных преимуществ Ми-28УБ, наряду с его маневренностью и возможностью круглосуточного применения. Вооружение вертолета включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. Управляемое вооружение включает в себя ракеты "Атака" ("воздух - земля") и "Игла-С" ("воздух - воздух"). К неуправляемому вооружению, которым может быть оснащен "Ночной охотник", относятся блоки Б8В20-А с неуправляемыми авиационными ракетами [НАР] калибра 80 мм, а также Б13Л1, снаряженные НАР калибра 122 мм", - отметили в пресс-службе холдинга.

Главное отличие Ми-28УБ - двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины штурмана-оператора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
5
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!