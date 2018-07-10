"Вертолеты России" создают вторую партию Ми-28УБ для Воздушно-космических сил России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готовит для Воздушно-космических сил (ВКС) России вторую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

"Оснащение авиационных учебных центров Минобороны России современной вертолетной техникой повышает качество подготовки летного состава и является одним из приоритетов холдинга по модернизации военного вертолетного парка страны. В настоящий момент на ростовском вертолетном заводе идет производство второй партии вертолетов Ми-28УБ, которые будут переданы российским ВКС в установленные сроки", - сказал он.

Вертолеты Ми-28УБ успешно выполнили отработку огневых задач на одном из полигонов Краснодарского края в Южном военном округе. Новейшие боевые машины были изготовлены на заводе "Роствертол" и в конце 2017 года поставлены в авиационные подразделения Минобороны РФ. В ходе выполнения полетного задания экипажи вертолетов уничтожили цели ракетным и пушечным вооружением. Ранее они совершили контрольные облеты, включавшие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1 тыс. метров, а также работу систем при нагрузках и перегрузках.

"Огневая мощь - одно из основных преимуществ Ми-28УБ, наряду с его маневренностью и возможностью круглосуточного применения. Вооружение вертолета включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. Управляемое вооружение включает в себя ракеты "Атака" ("воздух - земля") и "Игла-С" ("воздух - воздух"). К неуправляемому вооружению, которым может быть оснащен "Ночной охотник", относятся блоки Б8В20-А с неуправляемыми авиационными ракетами [НАР] калибра 80 мм, а также Б13Л1, снаряженные НАР калибра 122 мм", - отметили в пресс-службе холдинга.

Главное отличие Ми-28УБ - двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины штурмана-оператора.