Поставить помеху ракете: как новый "Порубщик" заглушит противника

В ряде СМИ появились сообщения о создаваемом в России самолете — постановщике помех, который будет способен вести радиоэлектронное подавление любых целей и даже выводить из строя спутники, обеспечивающие военным навигацию и радиосвязь. Надо отметить, что с 2016 года Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уже получают модернизированные самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП ("постановщик помех и попутной разведки") с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки "Порубщик".

Ил-22ПП позволяет эффективно бороться с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией. Как отмечают разработчики, главной особенностью комплекса является частотная избирательность, что обеспечивает сохранение боеготовности отечественных радиоэлектронных систем.

Замена "Порубщику"

Ил-22ПП был создан Экспериментальным машиностроительным заводом им. В.М. Мясищева (находится под управлением Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина) на базе самолета Ил-18. Этот среднемагистральный пассажирский самолет был одним из первых в СССР гражданских самолетов с турбовинтовыми двигателями. Всего было выпущено более 700 разных модификаций. С 1974 года самолет постепенно выводился из эксплуатации и заменялся на реактивные лайнеры.

Ил-18 стал платформой для многих модификаций. В конце 1960-х на его базе был построен Ил-20, а позже создано несколько машин специального назначения Ил-22, в том числе измерительные комплексы для испытания ракетной техники, самолеты-разведчики (Ил-24) и воздушные командные пункты.

Развернуть Ил-18 © Ладислав Карпов/ТАСС Ил-18 © Ладислав Карпов/ТАСС

Выпущенный в 1970-х годах Ил-22 послужил основой для нового Ил-22ПП. Выбор был не случаен: другие образцы не удовлетворяли требованиям по продолжительности полета. "Порубщик" с четырьмя двигателями (каждый по 4252 л.с.) способен разогнаться до 685 км/ч и пролететь до 6500 км на высоте до 8800 м.

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, Ил-22 — достаточно старая платформа, и, несмотря на то что проходит ремонт планеров и продление сроков эксплуатации, "все-таки необходимо понимать, что это изделие имеет некий конечный срок". Но, возможно, разработчики учли этот момент, и весной 2015 года было объявлено о разработке самолета РЭБ на базе Ту-214.

"Система РЭБ у нас достаточно хорошо развита и разрабатывается не сегодняшним днем, а уже десятилетиями. Она хорошо зарекомендовала себя в Сирии", — рассказал ТАСС заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Ведь это связано с тем, что сама элементная база очень сильно видоизменяется, примерно каждые пять лет. Только представьте, что мы сделали на Ил-22, которые сейчас уже находятся в войсках. Ведь они тоже закладывались пять-семь лет назад. Такие шаги делаются… И если сейчас заявили об этом, то действительно на новой элементной базе придумали более компактную и более модернизированную установку Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

Попов признается, что начинал летать на самолетах ПП (постановщик помех), еще когда были ламповые и первые транзисторные системы. "А потом в мою бытность уже перешли на компоновку, когда использовали и делали микросхемы. Сегодня все строится на микросхемах и чипах, — говорит он. — Сейчас идет глубокая модернизация технических сил и средств, в том числе и РЭБ. В нашей стране использование РЭБ и в тактике, и в оперативном искусстве уже шагало, если можно так сказать, впереди планеты всей начиная с 1980-х годов. Заделы были сделаны тогда, и эффективность эту мы сейчас получаем значительную".

Военный эксперт Мураховский в свою очередь считает, что в настоящее время наша страна не располагает планером для этого проекта, а новой платформой может стать перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276.

Самолет Ту-214 — тоже немножко не та платформа. Надо понимать, что Ту-204 и Ту-214 — это гражданские борта, а нужна платформа среднего самолета Ил-276. А его, к сожалению, в природе пока не существует. И это проблема для нас. Поэтому вынуждены использовать туполевскую платформу. Можно, конечно, использовать Ту-214, Ту-204, но это паллиатив, надо понимать Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Развернуть Ту-214 © Сергей Бобылев/ТАСС Ту-214 © Сергей Бобылев/ТАСС

Внести помеху

Летные характеристики Ил-22ПП не главное его достоинство, изюминка в начинке. На бортах машины установлены боковые антенны, аппаратура подавления работает избирательно. Система обнаружения сканирует пространство и собирает данные о частотах, на которых работает оборудование противника. Только потом включаются активные помехи, действуют они на определенных частотах и в указанном направлении, не заглушая аппаратуру наших войск.

Когда работает спутниковая навигационная система для военного применения, она принимает сигнал из космоса, и для того чтобы его давить с земли, требуются на порядок больше мощности, чем если с самолетов, поскольку они находятся как раз на пути прохождения радиоволн. На самолете это делать гораздо эффективней Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Ил-22ПП может использоваться и для радиоэлектронной разведки, а также групповой защиты самолетов от средств РЭБ противника. Разработчики оборудования "Порубщика" утверждают, что несколько таких аппаратов способны нарушить или даже парализовать все действия противника в требуемом районе.

Такие самолеты ПП увеличивают боевые возможности наших военно-технических систем и средств. Генерал-майор Попов считает, что ведение борьбы только огневыми средствами поражения — очень дорогое удовольствие.

Тут важны понятия: цена и качество. Экономику не нужно загонять в угол… Да, мы можем создать кинетические какие-то установки, сбивать эти спутники, поражать и выводить их из строя. Но все же проще выполнить дезорганизационные мероприятия с помощью РЭБ на какое-то время Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

Попов рассказывает, что, когда выполняется задача ударного характера по земле или прикрытие своих войск на маневре, чтобы исключить координацию действий противника и, соответственно, их возможности по наблюдению за нашими войсками, включаются средства РЭБ. "И прикрываем как бы зонтиком определенные районы, зоны ответственности, где мы проводим "интересные" мероприятия. То есть или маневры каких-то войск, или перестановка сил и средств ПВО, или перевозку "Тополей" и "Ярсов", — поясняет летчик.

Мы прикрываемся таким зонтиком и выполняем свою задачу. Противник или не получает вообще информации со своих спутников, или получает ее дозированно. То есть каким образом? С ошибками, искажениями. Полностью выводить из строя систему наблюдения противника — очень дорого. А это — мы вносим им помеху. Это то, что нам и надо Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

Однако нельзя говорить, что такие системы РЭБ полностью "ослепляют" спутник. "Они его дезорганизуют на определенных частотах и меняют их, — уточняет Попов. — Что достигается? Во-первых, его (спутник) корректировать тяжело. И поэтому условный противник получает максимум неудобств. Эффективность свою, на которую он рассчитывал, теряет на какое-то время". В этот момент наша боевая эффективность возрастает в разы.

Военный сигнал спутниковых навигационных систем позволяет достаточно точно обеспечить передачу данных по долготе и широте положения объекта. Но все спутниковые навигационные системы плохо позволяют определять высоту объекта над уровнем моря, с большой ошибкой и неудовлетворительно для боевого применения, считает Мураховский. "Поэтому используются наземные станции дифференциальных поправок. Они как раз позволяют несколько улучшить эффективность данных по широте и долготе и сильно улучшить данные по расположению объекта по высоте над уровнем моря, — говорит эксперт. — Самолет с системой РЭБ позволяет также эффективно давить данные этих станций, что существенно ухудшает точность определения положения по высоте объекта".

А под объектом надо понимать крылатые ракеты большой дальности типа "Томагавка" и оперативного назначения типа JASSM, JASSM-ER и так далее. Все они используют для своего полета и поражения цели данные со спутника. Также это авиация, как стратегическая, так и оперативно-тактическая. Это также другие авиационные поражения, в том числе корректируемые авиационные бомбы и различные модули. Это и флотские изделия, включая противокорабельные ракеты большой дальности Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Список возможностей "Порубщика" впечатляет. По данным из открытых источников, в числе моделей, которые сможет заглушить Ил-22ПП, называются системы ПВО Patriot и самолеты типа AWACS.

Роман Азанов