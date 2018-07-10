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Минобороны опровергло публикации о потерях в Сирии

Армия и ОПК
10 июля, 21:02 дата обновления: 10 июля, 21:17 UTC+3

Ранее в СМИ появились публикации о якобы потерях в провинции Дейр-эз-Зор

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Здание Министерства обороны РФ

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опровергло публикации о потерях, понесенных в последнее время в Сирии, в частности в провинции Дейр-эз-Зор. Соответствующее заявление военное ведомство распространило во вторник вечером.

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"Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дейр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет", - говорится в заявлении.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о гибели 35 российских и сирийских военных в результате подрыва террориста-смертника на юге страны.

В ведомстве заявили, что эти ложные сведения намеренно распространяются боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме", - добавили в Минобороны.

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