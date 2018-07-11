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Более тысячи разведчиков ЦВО приступили к учениям на полигонах Сибири и Поволжья

Армия и ОПК
11 июля, 6:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В ходе учений особое внимание будет уделено применению новейших технических средств разведки и связи, сообщили в пресс-службе ЦВО

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ТАСС, 11 июля. Более тысячи разведчиков Центрального военного округа приступили к специальным учениям на полигонах Поволжья и Сибири. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Разведчики совершат марш на расстояния свыше 1 тыс. км, переброска в районы ведения эпизодов учений на незнакомую местность проходит как воздушным, так и наземным путем. В ходе учений особое внимание будет уделено применению новейших технических средств разведки и связи для добывания, обработки и оперативной передачи командованию сведений о противнике в условиях боевых действий. Одним из применяемых средств станет переносной комплекс связи "Стрелец", действующий на основе системы ГЛОНАСС и позволяющий мгновенно передавать координаты выявленных целей на расстояние до 3 км", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, военнослужащие отработают организацию наблюдательных постов, засад, налетов, действия в разведывательном дозоре, приемы маскировки, бесшумного передвижения на местности. "В основу действий разведчиков будет положен опыт применения разведывательных подразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий", - добавили в округе.

Специальные учения завершатся 12 июля. В маневрах задействовано более 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц специальной и автомобильной техники.

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