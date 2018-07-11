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Шойгу рассказал о планах Запада устроить в Крыму "гибридную войну"

Армия и ОПК
11 июля, 9:41 дата обновления: 11 июля, 9:49 UTC+3

Министр обороны заявил, что такие методы США опробовали в Ираке в 1991 году, а также в бывшей Югославии, Ливии и Сирии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Запад собирался дестабилизировать ситуацию в Крыму с помощью "гибридной войны", но потерпел неудачу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью итальянской газете Il Giornale.

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По его словам, западные СМИ начали обвинять Россию в "гибридных войнах" "после неудачной попытки повторения подобной схемы в Крыму".

"Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией", - пояснил глава Минобороны РФ.

По его словам, методы "гибридной войны" США и Великобритания опробовали в Ираке в 1991 году (во время войны в Персидском заливе). "Начиная с 90-х годов прошлого века эти методики широко применялись США в бывшей Югославии, в Ливии, в Чечне и совсем недавно в Сирии. Все признаки использования этой "гибридной войны" были хорошо видны и на Украине накануне вооруженного мятежа в феврале 2014 года. Причем пассивное участие в этих "гибридных действиях" принимали и европейские страны", - заявил Шойгу.

"Сегодня "гибридные действия" - это контроль над средствами информации, экономические санкции, деятельность в киберпространстве, поддержка внутренних волнений, наконец, использование специальных подразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа", - пояснил министр. По его словам, для успешной реализации этого метода необходимы "глобальные и всепроникающие СМИ, обладание и превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях, сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой, а также опыт использования сил специального назначения в других странах".

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