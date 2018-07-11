Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах

Армия и ОПК
11 июля, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По словам главы Минобороны, Россия рассчитывает, что "обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что существующие между Ираном и Израилем противоречия необходимо решать путем переговоров, поскольку применение силы одной из сторон приведет к росту напряженности во всем регионе. Такую точку зрения министр высказал в опубликованном в среду интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Смотрите также

Почему сирийская база Т-4 стала ареной противостояния Израиля и Ирана

"Что касается напряженности между Ираном и Израилем или другими странами, то наша позиция заключается в приверженности к разрешению возможных разногласий и противоречий посредством диалога, а не с помощью военной силы и нарушения норм международного права", - сказал Шойгу.

По его словам, применение военной силы "любой из этих сторон в Сирии неминуемо привело бы к эскалации напряженности на всем Ближнем Востоке". Россия, добавил он, рассчитывает, что "обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность".

Глава Минобороны отметил, что Иран, как и Турция, исторически является одним из основных игроков в регионе и играет одну из главных ролей в вопросе стабилизации обстановки в Сирии.

Во вторник, 10 июля, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что еврейское государство будет противодействовать присутствию Ирана "где бы то ни было" в Сирии. По его словам, оно будет действовать "против любых иранских попыток закрепиться" в соседней стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Сирия Турция Италия Россия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов
3
Трамп назвал Германию заложницей российского газа
4
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Шойгу рассказал о планах Запада устроить в Крыму "гибридную войну"
7
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!