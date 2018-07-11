Более 6,5 тыс. артиллеристов ЦВО освоят опыт военных конфликтов на сборах

ТАСС, 11 июля. Подразделения ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе лагерных сборов, которые стартовали на полигонах Оренбургской, Челябинской и Кемеровской областей, сделают упор на освоение опыта военных конфликтов. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"На лагерных сборах, которые продлятся в течение месяца на полигонах Оренбургской, Челябинской и Кемеровской областей, задействовано свыше 6,5 тыс. человек и более 1300 единиц вооружения и военной техники, среди которой дивизионы, укомплектованные самоходными пушками "Малка" и самоходными минометами "Тюльпан". Также привлекаются реактивные системы залпового огня "Ураган", 152-миллиметровая самоходная гаубица "Мста-С" и самоходные противотанковые комплексы "Шторм-С". Военнослужащие сделают упор на освоение опыта военных конфликтов", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что маневры будут вестись в дневное и ночное время. "При отработке задач военнослужащие будут добиваться сокращения до минимума времени нахождения артиллерийских расчетов на огневой позиции, а также слаженности взаимодействия с подразделениями общевойсковой разведки и беспилотными летательными аппаратами в составе разведывательно-ударного комплекса", - уточнили в ЦВО.

Ранее командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин отмечал, что с учетом накопленного опыта в военных конфликтах, наращиваются усилия в совместной подготовке войск, осваиваются новые способы ведения боевых действий. На каждых учениях отрабатываются новые практические задачи, в том числе применение подразделений в системе разведывательно-огневого комплекса.