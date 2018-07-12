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Патрушев обсудил с коллегой из Франции антитеррор и информбезопасность

Армия и ОПК
12 июля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В рамках переговоров также шла речь о перспективах взаимодействия Москвы и Парижа по линии советов безопасности

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с генеральным секретарем по обороне и национальной безопасности Франции Клер Ландэ борьбу с терроризмом и кибербезопасность. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и госпожа Клер Ландэ обсудили перспективы взаимодействия Москвы и Парижа по линии Советов безопасности, обменялись мнениями по тематикам противодействия терроризму и предотвращения опасных явлений в киберпространстве, а также по ряду проблем региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

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