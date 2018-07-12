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ПАК ДА станет самолетом-"невидимкой"

Армия и ОПК
12 июля, 17:03 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 12, июля. /ТАСС

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что при создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности

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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) построят с применением "стелс-технологий", сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

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"При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности", - сказал он.

Замглавы военного ведомства в четверг провел совещание по исполнению гособоронзаказа Казанским авиационным заводом (КАЗ) имени С. П. Горбунова. Он также оценил производственные мощности КАЗ, где планируется в будущем развернуть производство ПАК ДА.

"Мы проверили ход работ по приоритетному направлению авиазавода - строительству самолетов Ту-160М. В целом, комплекс работ идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения", - сообщил он по итогам посещения завода.

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Авиазавод выполняет ремонт с модернизацией на строевых самолетах Дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160. Ведутся работы по обновлению бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажей, продление сроков службы самолетов.

Одной из ключевых задач, поставленных перед предприятием, является вопрос воспроизводства самолета Ту-160 в новом облике. Серийное производство модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 запланировано на 2020-2021 годы. Минобороны РФ планирует закупить около 50 таких машин.

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