ПАК ДА станет самолетом-"невидимкой"

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) построят с применением "стелс-технологий", сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

"При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности", - сказал он.

Замглавы военного ведомства в четверг провел совещание по исполнению гособоронзаказа Казанским авиационным заводом (КАЗ) имени С. П. Горбунова. Он также оценил производственные мощности КАЗ, где планируется в будущем развернуть производство ПАК ДА.

"Мы проверили ход работ по приоритетному направлению авиазавода - строительству самолетов Ту-160М. В целом, комплекс работ идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения", - сообщил он по итогам посещения завода.

Авиазавод выполняет ремонт с модернизацией на строевых самолетах Дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160. Ведутся работы по обновлению бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажей, продление сроков службы самолетов.

Одной из ключевых задач, поставленных перед предприятием, является вопрос воспроизводства самолета Ту-160 в новом облике. Серийное производство модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 запланировано на 2020-2021 годы. Минобороны РФ планирует закупить около 50 таких машин.