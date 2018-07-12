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Глава Дагестана сообщил, что участок для создания Нахимовского училища уже выделен

Армия и ОПК
12 июля, 19:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, июля. /ТАСС

Училище в Каспийске отроет прием уже в 2019 году

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МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Участок площадью 16 га выделен для создания в дагестанском Каспийске филиала нахимовского училища, сообщил журналистам врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Десятого июля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Васильев рассказал о планах Дагестана по строительству судоремонтного завода и нахимовского училища. При этом он попросил поддержки Путина в решении проблемы инфраструктуры Каспийска.

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"Точно могу сказать, что нахимовское училище в Каспийске будет объявлять прием уже в 2019 году. Будет это филиалом училища Санкт-Петербургского, 16 га [земли] выделено под это. Это будет настоящее училище", - сказал Васильев.

Также он сообщил, что надеется на решение вопроса по размещению в Каспийске судоремонтного завода. Просьба также была озвучена в ходе встречи с главой государства. "Вопрос непростой, но, на мой взгляд, поддающийся решению, надеюсь, так и будет", - добавил Васильев.

Ранее он сообщал, что в Каспийске ведется большая работа по размещению нового основного пункта базирования Каспийской флотилии.

Ранее Минобороны РФ обещало, что новый основной пункт базирования Каспийской флотилии в Каспийске сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года. В настоящее время флотилия базируется в порту Астрахани. О том, что основным пунктом базирования Каспийской флотилии станет расположенный в Дагестане город Каспийск, заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу. К концу 2018 года в морском порту Каспийской флотилии будет полностью оборудована береговая инфраструктура, построено административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала. Порт станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей, сообщили в ведомстве.

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